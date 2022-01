Terna, Qinjing Shen entra in CdA

Terna

(Teleborsa) - Il CdA di, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha, previo parere del Comitato per le Nomine e con l'approvazione del Collegio Sindacale. La nomina arriva dopo le dimissioni di Yunpeng He . Con la nomina di Qinjing Shen, attuale amministratore di CDP Reti, il consiglio ha accoltoche, con lettera del 13 gennaio 2022, ha sottoposto la relativa candidatura alla sua autonoma valutazione. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci.