MFE, in lista CdA confermati Confalonieri e P.S. Berlusconi

MFE-Mediaset

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato la lista di candidati da proporre all'assemblea degli azionisti per il rinnovo del board per il prossimo triennio.Confermati al vertici Fedele Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi, rispettivamente presidente e AD del gruppo.L'assemblea si terrà il prossimo 19 giugno.Dalla lista del CdA sono confermati: Marina Berlusconi, Marco Giordani, Stefano Sala, Gina Nieri, Danilo Pellegrino, Giulio Gallazzi, Alessandra Piccinino, Niccolo' Querci, Stefania Bariatti e Marina Brogi. New entry: Patrizia Arienti, Consuelo Crespo Bofill e Francisco Javier Di'ez de Polanco.