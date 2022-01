Intel, profondo rosso dopo la guidance deludente

Intel

(Teleborsa) -, che risulta, dopo la diffusione di. Il produttore statunitense di chip prevede un utile per azione di 80 centesimi su ricavi per 18,3 miliardi di dollari, mentre il mercato si aspettava una guidance di 86 centesimi su 17,6 miliardi di dollari, secondo dati Refinitiv. L'amministratore delegato Patrick Gelsinger ha dichiarato nella call con gli analisti che si aspetta che icontinuino quest'anno e nel prossimo anno, poiché la "domanda senza precedenti" di chip è continuata.Intel ha registrato ricavi rettificati di 19,5 miliardi di dollari nel, al di sopra delle attese per 18,3 miliardi di dollari, e un utile per azione rettificato di 1,09 dollari, anche in questo caso al di sopra del consensus di 91 centesimi.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 48,35. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 47,44 e successiva 46,54. Resistenza a 49,66.