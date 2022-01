Spread in discesa nonostante ennesimo nulla di fatto per Quirinale

(Teleborsa) -, con l'elezione del presidente della Repubblica che rimane al centro dell'attenzione del mercato. L'obbligazionario italiano ha iniziato la giornata in maniera negativa, ma ha poi recuperato terreno in controtendenza rispetto ai "core" della zona euro. Variazioni nulle (Spagna) o positive (Portogallo e Grecia) anche per gli altridell'eurozona. Sull'andamento dei rendimenti dei titoli di stato ha pesato anche il risultato del primo meeting del 2022 della Federal Reserve , anche se non ha riservato sorprese, e le costanti tensioni in Ucraina, dove prosegue il confronto tra Russia e Occidente.Ilchiude la giornata in diminuzione di oltre 3 punti base con un rendimento a 1,283% da 1,319% della precedente chiusura. L'apertura di giornata del tasso del benchmark a 10 anni è stata pari a 1,352%. Ilha terminato la seduta a quota 138,15 punti base dai 142,79 della chiusura precedente. Nel corso della seduta lo spread ha oscillato tra un minimo di 136,98 toccato alle 15.35, prima di risalire leggermente sul finale di seduta, e un massimo di 147,03 alle 9.20.Come previsto, anche nella quarta votazione per il Quirinale non si è arrivati all'identificazione del successore di Mattarella. Quella odierna era la prima votazione con maggioranza assoluta (la metà più uno degli aventi diritto al voto). Dopo che nella giornata odierna a Montecitorio è prevalsa l'astensione, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato diNella giornata di domani, oltre alla potenziale fumata bianca per il Quirinale, sull'andamento dell'obbligazionario italiano incide il fatto che sono previste lein cui il Ministero dell'Economia offre fino a 8 miliardi di euro complessivi nei. Stamattina il BOT semestrale, in un collocamento da 6 miliardi, ha segnato il record di rendimento dallo scorso aprile.