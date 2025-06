Toniche le Borse europee e Piazza Affari nel giorno della BCE

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, nel giorno in cui la BCE ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base. Una mossa scontata, mentre hanno sorpreso gli addetti ai lavori, le frasi utilizzate dalla presidente, Christine Lagarde, nella conferenza stampa post Consiglio direttivo , un chiaro segnale di pausa nella manovra di riduzione del costo del denaro. "Con il nuovo taglio appena deciso siamo attualmente ben posizionati per navigare le incertezze dei prossimi mesi", ha detto la numero uno dell’Eurotower che ha avvertito: un'escalation dei dazi potrebbe frenare la crescita dell'area dell'euro.Sostanzialmente tonico il mercato a stelle e strisce, con l'che registra una plusvalenza dello 0,40%. Gli ultimi diffusi oggi, hanno mostrato un aumento più delle attese delle richieste di sussidio alla disoccupazione , che hanno raggiunto il livello più alto in otto mesi. Dato che si aggiunge a quello diffuso, la vigilia, sul rapporto sull'occupazione nel settore privato, che ha deluso le aspettative. Ora sale l', in calendario domani. Sempre tra le statistiche diffuse oggi, si è appreso che il deficit commerciale , invece, ha registrato un calo più drastico di quanto previsto dagli analisti, dopo il balzo record di marzo. L'entrata in vigore deiha ridotto sensibilmente le importazioni.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,144. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.350,9 dollari l'oncia, in calo dello 0,82%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,09%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +91 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,74% sul, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,75%.di Milano, troviamo(+3,18%),(+2,97%),(+2,83%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,98%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,68%.Tentenna, che cede l'1,45%.di Milano,(+5,36%),(+4,15%),(+3,53%) e(+3,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,71%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,50%.