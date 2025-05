Cia: "Senza un bilancio forte, la Pac crolla come un castello di carte"

(Teleborsa) - "Niente bilancio, niente Pac, niente agricoltori, niente sicurezza. Evitiamo quest’effetto domino. Vae fermiamo ogni ipotesi di riallocamento dei finanziamenti Ue in un Fondo unico". Lancia, così, l’allarme, aderendo alla protesta "" promossa, oggi a Bruxelles, dal Copa-Cogeca."Rammarica vedere che, nonostante la situazione di profonda fragilità che sta vivendo il mondo intero con l’Europa nel fuoco di tensioni geopolitiche e commerciali,che rappresentano un pilastro solido e fondamentale della sicurezza alimentare globale" commenta ilribandendo quanto denunciato, già da mesi, dalla Confederazione proprio a difesa di una Pac indipendente con fondi specifici per il settore e a tutela della sovranità alimentare Ue.L’adesione di Cia, dunque, alla manifestazione degli agricoltori europei rafforza il, tentando di ostacolare quella che "non è solo una richiesta tecnica, ma una necessità strategica".Infatti, ribadisce Fini: "Un accorpamento ad altre risorse rappresenterebbe una modifica fondamentale della governance del Quadro finanziario pluriennale (QFP) e porterebbe, minando il funzionamento della Pac che verrebbe così frammentata in 27 politiche nazionali diverse, indebolendo il mercato unico e creando disparita tra gli Stati membri e i settori produttivi".Cia sottoscrive, per questo, il messaggio del Copa-Cogeca: "Senza una linea di bilancio dedicata e tutelata a sostenere il quadro agricolo europeo,". E l’eco di questa battaglia arrivi dove necessario, anche alla sede della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, dove oggi a Roma una delegazione di Cia ha consegnato insieme a Confagricoltura e Alleanza Cooperative Agroalimentari, il manifesto strategico del Copa-Cogeca "The Eu House of Cards"."La mobilitazione di oggi è solo", conclude Fini.