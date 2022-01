Generali, Caltagirone prepara lista per CdA. Saranno tre alla prossima assemblea

Generali

(Teleborsa) - Saranno probabilmenteche saranno presentato all'assemblea didel prossimo 29 aprile: quella del management guidata dal CEO Donnet, quella di Caltagirone e quella di Assogestioni che invece sarà di minoranza. La lista dell'imprenditore romano sarà verosimilmente sostenuta anche dal patto di consultazione tra Del Vecchio e la Crt, rimasto orfano dello stesso Caltagirone. Nel weekend ha infatti deciso disiglato in autunno con gli altri due azionisti e didi candidati per il rinnovo del board della compagnia assicurativa triestina.Il patto, titolare complessivamente del 16% circa di Generali, scende quindi a poco più dell'8%, salvo nuovi acquisti. La mossa di Caltagirone, secondo i più,rispetto agli altri azionisti del patto, ma con ladell'accordo di consultazione. L'obiettivo è quello di evitare che l'IVASS rilevi una possibile concertazione.Inoltre, il patto non prevedeva la presentazione di una lista comune alternativa, ha affermato Caltagirone in una lettera inviata agli due pattisti, mentre l'imprenditore romano ha invece deciso di presentare una propria lista, sebbene, cioè con tutti i consiglieri, comprese le figure di vertice. In quest'ottica "".