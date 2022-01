Otis Worldwide festeggia conti quarto trimestre

Otis Worldwide

S&P-500

(Teleborsa) - Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,04%.Il colosso degli ascensori ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 0,72 dollari superiore alle attese degli analisti che erano per 68 centesimi. La società ha tuttavia fornito un outlook per l'esercizio in corso piuttosto debole: iin particolare sono attesi tra 14,4 e 14,7 miliardi di dollari contro i 14,75 miliardi stimati dal consensus.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 81,92 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 85,98. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 90,04.