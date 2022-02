Portobello positiva in borsa dopo i risultati preliminari 2021

Portobello

Portobello

(Teleborsa) -per, che nella serata di ieri ha diffuso i. In particolare, ilrispetto ai 64 milioni di euro al 31 dicembre 2020. "Gli ottimi risultati economico-finanziari raggiunti nel 2021, corroborati da un aumento del valore del titolo del 180%, confermano ancora una volta un trend positivo di crescita in virtù del modello di business solido e delle strategie di medio-lungo periodo implementate, che hanno portato la divisione retail a crescere del 105%", ha commentato Roberto Panfili, co-fondatore e COO della società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella fornitura di prodotti di qualità a prezzi accessibili e nella distribuzione di servizi media anche attraverso attività di permuta (c.d. barter).Spicca il volo, che a metà seduta si attesta a 38,6 euro per azione, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 39,1 e successiva a quota 40,4. Supporto a 37,8.