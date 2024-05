Portobello, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Portobello

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" e abbassato aper azione (da 26,0 euro) ilsu, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE.Gli analisti scrivono che. Pertanto, le previsioni sui ricavi per il 2024 prevedono ora 129 milioni di euro (rispetto ai 190 milioni di euro precedenti), 160 milioni di euro per il 2025 (rispetto ai 215 milioni di euro) e 190 milioni di euro per il 2026. La divisione retail dovrebbe ancora una volta guidare la crescita, con un CAGR stimato di 22% per il periodo 2024-2026.Le previsioni sull'per il 2024 ammontano ora a 16 milioni di euro (rispetto ai 26,1 milioni di euro precedenti), 20 milioni di euro nel 2025 (rispetto ai 29 milioni di euro) e 26 milioni di euro nel 2026."Riteniamo che il 2024 saràper Portobello, poiché finalmente porta la testa fuori dall'acqua, ricostruisce il proprio capitale circolante e rafforza la propria reputazione presso clienti e banche - si legge nella ricerca - L'attuale corso delle azioni potrebbe rappresentare un interessante punto di ingresso, dato che la società ha risolto con successo i suoi problemi e dovrebbe riprendere la consueta crescita".