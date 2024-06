Pennon Group nomina David Sproul come presidente designato

Pennon Group

(Teleborsa) - Il board di, società britannica di servizi idrici, ha annunciato laSproul entrerà a far parte del board come amministratore non esecutivo il 1° luglio 2024. Gill Rider si ritirerà dal consiglio dopo l'2024, dopo la quale Sproul assumerà il ruolo di presidente."È un privilegio essere stato invitato ad assumere il ruolo di presidente in une del suo impegno costante nei confronti dell'industria idrica del Regno Unito - ha commentato David Sproul - Non c'è mai stato momento più importante per dare un contributo positivo al settore e alla società. Ciò che Pennon fa per i clienti, le comunità e l'ambiente è davvero importante".Sproul è unche ha trascorso gran parte della sua carriera in servizi professionali presso, tra cui Global Deputy CEO dal 2019 al 2021. Alla fine del 2021 è diventato presidente di, la principale banca digitale del Regno Unito. Ricopre inoltre il ruolo di amministratore non esecutivo presso Safanad, un gestore patrimoniale privato ed è consulente senior di Bridgepoint Europe.