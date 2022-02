Il petrolio sfonda quota 92 dollari al barile, ai massimi in 7 anni

(Teleborsa) -, con le tensioni geopolitiche e una tempesta invernale negli Stati Uniti che hanno alimentato le. "L'ultimo rialzo è stato innescato da una ondata di freddo in Texas, che sta alimentando le preoccupazioni per le interruzioni della produzione nel bacino del Permiano, il più grande giacimento di petrolio di scisto degli Stati Uniti", ha spiegato Carsten Fritsch, analista di materie prime di CommerzbankAlle 13.30 (italiane), i future sul greggiodi aprile 2022 hanno raggiunto i 92,85 dollari al barile, in rialzo di 1,77 dollari o dell'. I future sul greggio statunitensedi marzo 2022 scambiano in guadagno di 1,92 dollari, o del, a 92,19 dollari al barile.Il maltempo negli Stati Uniti non è però l'unica motivazione del rally dell'oro nero. "La ripresa dei prezzi del petrolio nell'ultima sessione è stata aiutata anche da nuove prove della", ha affermato Stephen Brennock di PVM. "I membri dell'OPEC+ sembrano essere ulteriormente indietro rispetto alle loro promesse di aumentare la produzione di petrolio", ha aggiunto Helge Andre Martinsen, analista di DNB Market. " L'OPEC+ si è rifiutata di essere messa sotto pressione per aumentare la produzione più velocemente a marzo o forse a essere costretta a fare", ha evdienziato Craig Erlam, analista di Oanda.