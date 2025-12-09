Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:15
25.684 +0,22%
Dow Jones 19:15
47.647 -0,19%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Petrolio a 58,71 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,71 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 58,71 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```