Eventi e scadenze: settimana del 7 febbraio 2022

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento16.45 - BCE - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti al Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento EuropeoTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Approvazione dei risultati di bilancio 2021- CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2021- Risultati di periodoEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaTesoro - Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della situazione economico/patrimoniale relativa all'esercizio 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2021- CDA: Approvazione dei risultati preliminari del Gruppo BPER relativi all’esercizio 2021- CDA: Esame dei dati preconsuntivi consolidati del 4° trimestre e dell’esercizio 2021, approvazione del Budget 2022 e dell’aggiornamento del Piano Industriale 2022-2024- Appuntamento: Conference call con analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Risultati consolidati del quarto trimestre e dell’esercizio 2021- Appuntamento: Webcast audio sui risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno del 2021 - ore 15.00- Appuntamento: Webcast Audio Live e Conference call per la Presentazione dei Risultati di Gruppo – FY21 con il Direttore Generale, Nazzareno Gregori, - ore 10.00- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti finanziari per presentare i risultati finanziari consolidati “combined” relativi all’esercizio 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoTrasmissione spese sanitarie al sistema TS - Scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2021 (termine prima della proroga 31 gennaio 2022)Istat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Gennaio 2022Consiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri della SaluteBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionaliAccordo A2A e Politecnico di Milano, - A2A e Politecnico di Milano insieme per lo sviluppo di iniziative di innovazione, ricerca e formazione con l'istituzione di un Joint Research Center e del Centro Congiunto di Ricerca e Innovazione. Il modello consentirà alle due realtà di contribuire alla transizione ecologica del Paese. Interverranno tra gli altri, l'AD e il Presidente di A2A e il Rettore del Politecnico di Milano- CDA: Approvazione dei risultati preliminari 2021- CDA: Esame dei dati preconsuntivi 2021- Appuntamento: conferenza stampa online per la presentazione dei risultati finanziari 2021 con l'AD e Direttore Generale, Alessandro Foti- CDA: Approvazione risultati relativi all’esercizio 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - L'economia italiana in breveOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento16.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Senato per la Celebrazione del “Giorno del Ricordo”Tesoro - Asta BOT- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione risultati economici individuali e consolidati al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione dell’utile d’esercizio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione dei risultati al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Esame dei dati preliminari del 2021- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati finanziari FY 2021- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Risultati preliminari al 31.12.2021 - Approvazione del Consiglio di Amministrazione e Presentazione dei risultati preliminari FY21- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione del quarto trimestre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziari- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2021- Appuntamento: Presentazione dei dati contabili di periodo alla comunità finanziariaBonus pubblicità - Scade oggi il termine per inviare la dichiarazione sostitutiva relativamente alle spese sostenute nel 202128° Congresso ASSIOM FOREX - Il Congresso annuale degli operatori dei mercati finanziari, che si svolgerà in forma ibrida, è un'occasione di primaria importanza per il confronto e lo scambio di idee e di opinioni tra gli operatori della finanza e le Istituzioni Sabato ci sarà il discorso ufficiale del Governatore della Banca d’ItaliaFED - Monetary Policy ReportBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti