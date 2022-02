Toshiba prevede scissione in due società, non più in tre

(Teleborsa) - La conglomerata giapponese Toshiba ha fornito, annunciando anche un incremento alla remunerazione prevista per gli azionisti. Il 12 novembre 2021 aveva annunciato la divisione in una società per energia e infrastrutture, una per i dispositivi e una per i chip di memoria, mentre oggi ha affermato che, che includono l'unità power chip.Toshiba intende aumentare i rendimenti per gli azionisti a 300 miliardi di yen (circa 2,8 miliardi di euro) nei prossimi due anni, rispetto a un precedente obiettivo di rendimenti di 100 miliardi di yen (circa 760 milioni di euro). La decisione di incrementare la remunerazione è vista come un, con diversi investitori che hanno segnalato la preferenza per un delisting del colosso giapponese.