Plenitude annuncia avvio produzione parco fotovoltaico di Renopool in Spagna

Gruppo Eni

(Teleborsa) -) avvia la produzione del blocco nord dell’, situato nel comune di Solana de los Barros, a Badajoz, nella regione dell’Estremadura, per unaUna volta operativo entro la fine del 2025, sarà ildalla società a livello globale, costituito da, per una capacità installata complessiva di. La Società prevede che il, attualmente collegato alla rete e costituito da tre impianti fotovoltaici, garantirà una produzione diQuesto traguardo è stato raggiunto grazie al supporto e all’esperienza dellae a una importante e"Il collegamento alla rete del primo blocco di Renopool rappresenta un momento molto importante nella nostra strategia di sviluppo del business delle rinnovabili in Spagna. Si tratta del nostro più grande parco solare, non solo per dimensioni, ma anche per l’impatto positivo a livello ambientale ed economico che avrà nella Regione e per il suo contributo alla transizione energetica del Paese", ha dichiarato, Head of Renewables in Western Europe di Plenitude e Managing Director Plenitude Renewables Spain.Nell’ambito del processo autorizzativo del progetto, Plenitude ha realizzatoall’interno dell’area dell’impianto fotovoltaico per promuovere la. Inoltre, la Società ha avviato attività a lungo termine volte al monitoraggio e alla salvaguardia del contesto ambientale e la, tra cui la firma di un accordo con l'Università dell'Estremadura, che permetterà lo sviluppo di studi scientifici per 5 anni incentrati sulla presenza di fauna e sulla qualità del suolo nei pressi degli impianti solari. Infine, la Società gestirà un’area di oltre 100 ettari dedicata a migliorare lo stato di