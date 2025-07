Italgas, efficace fusione per incorporazione di 2i Rete Gas. Sinergie già nel 2025

Italgas

(Teleborsa) - È, la principale delle società operative di, quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas. Con quest'ultimo traguardo si completa il percorso di integrazione avviato subito a valle dell'acquisizione perfezionata ad aprile e sostenuta da un aumento di capitale."Dopo solo tre mesi dal closing dell'acquisizione di 2i Rete Gas - ha commentato l'- raggiungiamo ilper operazioni di questa portata. È un risultato straordinario, frutto di una visione chiara, una pianificazione rigorosa e soprattutto della grande professionalità delle persone coinvolte. Questa integrazione permette di realizzare efficienze operative e sinergie industriali a beneficio di territori, comunità e più in generale del settore della distribuzione del gas italiano e internazionale".Con l'incorporazione di 2i Rete Gas, il gruppodella società in virtù di una presenza ancora più capillare in Italia con oltre 4.000 comuni e circa 12 milioni di clienti serviti attraverso 150.000 chilometri di reti e una forza lavoro di circa 6.500 dipendenti.La creazione della nuova entità societaria permette di dare piena attuazione alla roadmap delineata nel Piano Strategico 2024-2030 presentato al mercato lo scorso ottobre, che prevededa investimenti in digitalizzazione dell'ordine di 280 milioni di euro complessivi al 2030 derivanti dalla combinazione dei due principali operatori del settore in Italia, dall'adozione delle best practice di entrambe le aziende, e dai benefici attesi dalla digitalizzazione e dall'utilizzo estensivo dell'Intelligenza Artificiale, resi ancora più rilevanti grazie alla nuova scala raggiunta.La fusione delle due realtà, avvenuta in anticipo rispetto alle previsioni, consentirà di rappresentare in modo granulare le molteplici leve di creazione di valore nel nuovoche sarà