Philogen continua il programma di buy-back

Philogen

(Teleborsa) -ha acquistato nel periodo dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, estremi compresi,, pari allo0,0087% del capitale sociale, alper azione, per unLo comunica la società nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24novembre 2021, in conformità alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi nella medesima data.A seguito del seguente acquisto e dall'inizio del programma, Philogen ha acquistato n. 76.394 azioni ordinarie (pari allo 0,1881% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 1.099.343,09 euro.

Intanto sul listino milanese, andamento annoiato per l'azienda italo-svizzera, che scambia in ribasso dello 0,56%.