Scambi al ribasso per l'azionario europeo, a Piazza Affari bene Stellantis e Ferrari

(Teleborsa) -Ilzavorra il listino milanese con la gran parte dei titoli che registrano perdite intorno all'1%.Corre invecedopo che gli analisti Jefferies hanno migliorato la raccomandazione a "Buy" da "Hold" , aumentando anche il target price a 11,5 euro per azione dai precedenti 9 euro, suggerendo che il calo degli utili sta per invertire la rotta sotto la guida del nuovo CEO. Bene ancheche approfitta delleagli analisti che stimano nel secondo trimestrein crescita su base annua, con marginalità in linea con quella del primo trimestre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 64,99 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +88 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,43%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,30%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 39.387 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 41.812 punti.Pressoché invariato il(-0,11%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il(-0,08%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,42%),(+2,82%),(+2,66%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,1%.Tra i(+5,92%),(+3,08%),(+1,92%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,52%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,50%.