Caro bollette, Draghi: presto nuovo decreto-energia da 5-7 miliardi per aiutare famiglie e imprese

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglioha garantito ieri durante la sua visita a Genova che non solo il Piano coi fondi europei sosterrà crescita e stabilità del Paese nel medio periodo ma nel frattempo il governo non "dimentica famiglie e imprese in difficoltà" e, anzi, sta lavorando a un nuovoper calmierare glidiche hanno registrato un "boom", come ha certificato la stessa Autorità, nonostante gli interventi messi in campo finora. L'Arera ha chiesto anche al governo di rivedere in modo stabile gli oneri di sistema, eliminando dalla bolletta quelli che non hanno a che fare "con il sistema energetico". La ricerca dei fondi è comunque in corso e le dimensioni dell'intervento sarà definito solo quando si avrà contezza delle risorse. Sembrano esclusi al momento ulteriori scostamenti di bilancio.Il prezzo dell'energia elettrica nei primi tre mesi dell'anno è raddoppiato (+55%) e poco meno ha fatto il gas (+41,8%), creando problemi non solo a famiglie e alle attività produttive, ma anche agli enti pubblici locali. Draghi ha quindi annunciato il nuovodovrebbe arrivare la prossima settimana e ha assicurato che sarà di "ampia portata". Il nuovo intervento potrebbe valere tra i 5 e i 7 miliardi: si parte da circa 4 miliardi che arrivano per circa 1,5 miliardi dalla prima mini tassazione deglirealizzati dagli impianti a fonti rinnovabili. Altre risorse dovrebbero arrivare dalla destinazione dell'intero incasso delle aste di Co2 alla riduzione delle bollette, misura che l'Arera invita a rendere "strutturale".Il nuovo provvedimento trova d'accordo tutte ledi maggioranza.ha chiesto soluzioni "strutturali", laha esultati per l'annuncio di Draghi, mentreinsiste che bisogna fare presto per non azzoppare la ripresa, ed elenca tra le proposte del Pd anche quella di aumentare la produzione di gas nazionale. Per le misure di medio periodo si guarderebbe anche alla revisione deglimentre non si esclude, tra gli interventi immediati, di prevedere aiuti anche per il trimestre in corso per le imprese energivore."Il caro energia è la mina sulla strada della ripresa", ha ribadito il presidente di Confindustriaospite del Tg1."Quest'anno l'industria pagherà una bolletta di 37 miliardi. Abbiamo bisogno di interventi strutturali, c'è la necessità che si aumenti la disponibilità di energia per l'impresa italiana, sia attraverso l'aumento del gas italiano sia l'aumento delle energie rinnovabili", ha aggiunto. Intanto oggi diversilasceranno al buio piazze e monumenti alle 20, per mezz'ora. Un'iniziativa lanciata dall'Anci che stima per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro, su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro.