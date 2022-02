Azimut partecipa al round di investimento di LIFTT a sostegno delle imprese innovative

Azimut

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata Azimut Enterprises,holding di Venture Capital presieduta dallo scienziato e imprenditore Stefano Buono, in qualità di partner strategico per lo sviluppo nel lungo termine.LIFTT, nata nel 2019 per iniziativa delladie del, adotta un nuovo modello didel territorio attraverso il trasferimento di tecnologia dall’Università all’Industria e, dunque, dallo stadio di sviluppo "dell’idea" fino alla realizzazione di un prodotto innovativo.In meno di 24 mesi, LIFTT è diventato uno dei player più attivi in Italia, con circa. Il suo team di analisti presidia i mercati chiave dell’economia del futuro, spaziando in tutti i settori di mercato e con un focus particolare sule sulIl piano industriale 2020/2024 prevede il, condi euro. Dopo la chiusura di questo ultimo round da 12 milioni e l’ingresso nel capitale di Azimut, LIFTT ha in piano di aprire nell’immediato una nuova tranche da 15 milioni, già in gran parte opzionata.