LIFTT partecipa al round da 26 milioni di dollari in Evergreen Theragnostics

(Teleborsa) -, società italiana di venture capital focalizzata in investimenti deep-tech, Petrichor e gli investitori già partecipanti hanno finalizzato un, azienda radiofarmaceutica statunitense impegnata nello sviluppo di soluzioni terapeutiche, mediante radiofarmaci, per i pazienti oncologici.Il capitale raccolto garantisce l'di Evergreen verso la sperimentazione clinica, sostiene la commercializzazione del suo agente diagnostico ed espande ulteriormente le capacità di CDMO per soddisfare la crescente domanda dei clienti, si legge in una nota."Il settore della terapia con radioligandi sta avanzando rapidamente - ha commentatoe fondatore ed ex CEO di Advanced Accelerator Applications (AAA) - L'investimento in Evergreen Theragnostics rafforza il nostro impegno in questo settore affascinante al fianco di un'azienda ben posizionata sul mercato".