Generali, Galateri non si ricandida: "a fine mandato uscirò"

Generali

(Teleborsa) - Il, non si candiderà per un nuovo mandato. "Uscirò dal Consiglio in piena serenità e unità d'intenti" - ha annunciato Galateri all'inizio del CdA in corso - spiegando che svolgerà le sue funzioni fino alla fine del mandato."Voglio comunque, al di là dei requisiti formali, mantenere piena indipendenza di giudizio e così esprimere rammarico per le tensioni nel corpo sociale degli ultimi tempi che Generali certo non si merita ed augurarmi che possa essere eletto un Consiglio composto da persone di professionalità e coscienza etica tali da favorire il recupero di un clima di serenità e di collaborazione nell'interesse sociale", aggiunge Galateri.Il CdA si è riunito per procedere sulla strada della definizione della lista del board da presentare all'assemblea di fine aprile per il rinnovo dell'intero consiglio."Ho fatto i conti e quasi con stupore verso me stessoi. Si aggiungono oltre sette anni di vicepresidenza" - continua Galateri -. "Un'. L'onore di aver lavorato con entusiasmo e, vi assicuro, con grande impegno per una società, le nostre Generali, ricca di storia, ma proiettata nel futuro, una finestra sul mondo e sui grandi problemi della società e dell'economia contemporanea.".