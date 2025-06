Generali nelle mani giuste. Donnet: "abbiamo la fiducia del mercato"

Generali

(Teleborsa) - "Non voglio entrare nel gioco degli attacchi personali o dei giudizi superficiali. Lesono nelle mani giuste come dimostrano i fatti e i numeri". Così il, risponde in un'intervista a La Repubblica alle critiche avanzate da Francesco Gaetano Caltagirone sulla gestione della Compagnia. "Dal 2016 abbiamo aumentato le dimensioni sul mercato in modo significativo - sottolinea - I premi sono passati da 70 a 95 miliardi, la market cap da 15 a oltre 50 miliardi. Abbiamo consolidato la leadership in Italia, in Europa, ci siamo rafforzati in Asia e negli USA con Conning. Generali è un leader internazionale che batte bandiera italiana. Non ci sono molte aziende che possono vantarlo". "Io guardo ai fatti. Quest'anno e nel 2022 la maggioranza degli azionisti ha scelto nettamente per la continuità della governance e la stabilità del management" prosegue Donnet ", di agenti e clienti, siamo orgogliosi di questa fiducia ed".E in merito all'assicura: "e nemmeno per la sovranità del risparmio nazionale. La legge italiana e la normativa europea impongono già che le compagnie assicurative decidano dove e come investire i soldi che ci hanno affidato i nostri clienti.. È comprensibile che ci possano essere delle domande e noi siamo qua per rispondere. Ma faccio fatica ad accettare le bugie che vengono dette per generare preoccupazioni strumentali".Quanto all'offerta lanciata daafferma: "La logica industriale non è chiara, in tanti hanno espresso perplessità. Inoltre, alcuni azionisti, come Caltagirone, hanno insieme quote rilevanti in MPS, Mediobanca e Generali: è chiaro a tutti che è finalizzata ad acquisire il controllo delle Generali. Vedo molto negativamente questo scenario e sarebbe pericoloso per una sana gestione del gruppo.".