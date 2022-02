Standard Ethics conferma all'Italia un alto livello di sostenibilità con rating EE+

Eni

(Teleborsa) -, agenzia internazionale indipendente per ladi società e Stati, conferma, che ha una portata(molto forte). in una scala che va da F (minimo e non sufficiente) a EEE (massimo e di grado eccellente). E' quanto emerge da report annuale di Standard Ethics intitolatoRicordando che l'ultima review è stata effettuata il 13 marzo 2020,, l'agenzia ricorda che il miglioramento era, elogiata anche dalla Commissione europea come esempio da seguire per altri paesi"."Il(PNRR) coglie la coerenza ella sua Strategia di Sostenibilità del Paese", sottolinea l'agenzia, notando che "la dialettica dei partiti populisti sull'euroscetticismo è ancora viva, come in altri paesi europei, ma nel caso italiano sembra poco significativa".Dal report emerge che, mettendo a confronto ida Standard Ethics, quelli consononel suo complesso, assieme ad Islanda, Norvegia e Nuova Zelanda. Nell'ambito dell'UE, i Paesi che vantano i rating più elevati sonocon n livello "EEE-",a "EE+". I Paesi più lontani dalla sufficienza sonoo con rating "E-" perché carenti quanto a democrazia e diritti umani. Glihanno un rating intermedio "EE", perché l'alternanza dei governi può essere cruciale nella strategia climatica o nell'adesione agli accordi internazionali come l'Accordo di Parigi, mentre ilè valutato ad un pivello elevato "EEE-". In Asia, laha un rating basso "E" a causa della mancanza di democrazia, mentre ilmantiene un livello forte "EE".Nel 2014 Standard Ethics ha lanciato il, composto dalle. Ad oggi, il SE Italian Index conta ancora 40 componenti e l'ultima revisione è avvenuta il 30 settembre 2021. l'agenzia rileva che, nel complesso, c'è ancora spazio per migliorare le componenti dell'Indice e per allinearsi alle linee guida internazionali di sostenibilità fornite da OCSE, UE e ONU.Esaminando i componenti dell'indice italiano,, che denota l'impegno delle principali società quotate a mantenere la conformità agli standard globali di sostenibilità, il 43% ha un rating "Not fully sustainable", dunque non sufficiente, e il 2% un rating "Not sustainable" (E-).Un confronto con i principali Paesi europei evidenzia chesono i due Paesi con(Not fully sustainable grade o Not sustainable grade): il 45% dello Se Italian Index e il 57% dello Se Spanish Index. Gli altri maggiori mercati europei, cioè Germania, Francia e Regno Unito, hanno più della metà dei componenti dei loro indici nazionali a un livello "Fully sustainable grade".Fra le principali società italiane quotate, al momento,, ma il livello è alto e le aspettative per il futuro sono positive.Le società consono:, ma seguono ad un. Vantano inoltre un rating sostenibileVi sono poi gruppi di società che hanno attualmente un Outlook positivo e potrebbero diventare aziende di Sustainable Grade nei prossimi mesi e gruppi di aziende che non raggiungono la sufficienza e mostrano ampi margini di miglioramento.Standard Ethics ha pubblicato in passato diversi studi sul, anche analisi di dettaglio come quella sulle banche popolari nel 2014. Oggi il settore presenta un livello di allineamento molto avanzato sulla Sostenibilità.Il 61% delle banche italiane è conforme agli standard di sostenibilità definiti da UE, ONU e OCSE. Se si guarda all'indice SE Italian Banks, emerge che, il 28% un rating EE, il 22% EE-, il 17% E+ e il 22% E.Gli analisti di Standard Ethics hanno anche confrontato le banche italiane con quelle europee appartenenti allo SE European Banks Index, lanciato nel 2017 e con quelle quotate ad Hong Kong. Fra i suoi componenti il 50% delle banche europee è di grado sostenibile, il 43% non è completamente sostenibile il 5% non è sostenibile, il restante 2% è in attesa. In media, le banche italiane mostrano un livello di Sustainability Grade più elevato rispetto alle loro omologhe europee ed alle banche quotate ad Hong Kong.Dopo aver effettuato un confronto complessivo del settore bancario mondiale, si può affermare che le(governance, statuti, condotte). Le ex banche cooperative - nota Standard Ethics - hanno mantenuto la storica attenzione alle comunità locali e agli stakeholder, concentrandosi quindi sull'area Social degli standard ESG. Alcune banche italiane stanno poi affrontando sempre più le sfide poste dagli standard di sostenibilità e compiendo passi concreti verso la parità di genere nelle proprie strutture di governance.