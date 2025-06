Piazza Affari resta debole in scia alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Fineco

Campari

DiaSorin

Saipem

Iveco

Leonardo

Generali Assicurazioni

Hera

Sesa

Carel Industries

LU-VE Group

MFE B

Fincantieri

Acea

Lottomatica

Banca Generali

(Teleborsa) -per le incertezze relative all'esito dei, in corso a Londra fra le delegazioni di Stati Uniti e Cina.Sul fronte macroeconomico, al termine di una mattinata piuttosto quieta, l'attenzione si sposta dal, diffuso lo scorso venerdì, aiin uscita questa settimana. Numeri che daranno una maggiore certezza sulle prossime mosse della Fed.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,141. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 64,87 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +89 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,42%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia,è stabile, riportando un moderato -0,19%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,15%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,26%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 42.982 punti.Pressoché invariato il(-0,11%); leggermente positivo il(+0,55%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,74%dopo positiva dati di raccolta a maggio.avanza dell'1,41%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,32%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,21%.Le peggiori performance è di, che perde il 2,30%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.di Milano,(+3,29%),(+2,30%),(+1,95%) e(+1,87%).La peggiore performance è quella di, che cede l'1,96%.scende dell'1,72%.Calo deciso per, che segna un -1,71%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,43%.