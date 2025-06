Borse europee in rialzo con petrolio che rintraccia. A Milano bene le banche

S&P-500

(Teleborsa) - La(grazie alle banche), che mostrano buoni guadagni. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l', con gli investitori che appaiono meno preoccupati dagli sviluppi in Medio Oriente nonostante gli attacchi in corso tra Israele e Iran.Sul, in Italia la lettura finale dell'inflazione armonizzata di maggio ha comportato una revisione al ribasso delle variazioni, con quella congiunturale passata da +0,1% a -0,1% e quella tendenziale da +1,9% a +1,7%. La correzione è stata indotta principalmente dai beni alimentari non lavorati. Negli Stati Uniti, a giugno l'indice regionale di fiducia Manifatturiera NY Empire ha sorpreso nettamente al ribasso, scendendo a -16 da -9,2 (il consenso era pari a -6,3). Sul, Joachim Nagel (BCE) ha affermato che la banca centrale non deve vincolarsi né a una pausa né a un nuovo taglio dei tassi in settembre, ripetendo che le scelte dell'istituto saranno prese riunione per riunione.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,155. L'continua gli scambi a 3.432,9 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,41%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-3,36%), che ha toccato 70,53 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +87 punti base, con ilche si posiziona al 3,37%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,54%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,79%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,02% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,98%. Leggermente positivo il(+0,41%); come pure, in denaro il(+1,08%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,12%),(+2,85%),(+2,72%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,19%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,80%),(+2,98%),(+2,92%) e(+2,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,76%.scende del 2,16%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,11%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.