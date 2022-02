Almirall, guidance 2022 fa volare il titolo in borsa

Almirall

(Teleborsa) -, azienda farmaceutica spagnola che parte dell'indice IBEX 35, ha registratopari a 809,8 milioni di euro nel 2021 (+7% anno su anno) e undi 211,3 milioni di euro (+17% anno su anno). "La forte performance operativa è stata trainata dal contributo positivo dei fattori di crescita e dalla buona performance del portafoglio dermatologico UE", sottolinea la società. La solida generazione didi 233,8 milioni di euro ha portato a chiudere l'anno con una 1x.La società, specializzata in trattamenti dermatologici, ha registrato nel 2021 a unadi 40,9 milioni di euro a causa di 103 milioni di euro di svalutazioni, inclusa una svalutazione da 69 milioni di euro del valore del trattamento(che era stata già anticipata con il comunicato dei conti del primo semestre)"Stiamo facendo buoni progressi nella pipeline, che offre un potenziale significativo, e continuiamo a guardare anei nostri mercati chiave per completare il nostro portafoglio", ha commentato il CEO Gianfranco Nazzi. "Iniziamo il 2022 con la certezza che ci stiamo muovendo nella giusta direzione strategica", ha aggiunto.All'assemblea di maggio verrà proposto undi 0,19 euro per azione. Laprevede vendite nette core in crescita a un tasso "mid single-digit" rispetto all'anno precedente e un EBITDA totale tra 190 milioni di euro e 210 milioni di euro.Spicca il volo, che si attesta a 11,73, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,13 e successiva a quota 13,23. Supporto a 11,03.