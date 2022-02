Almawave acquisisce 100% di SisTer

Almawave

(Teleborsa) -ha sottoscritto un(SisTer), società con sede a Cascina (Pisa) attiva nello sviluppo di soluzioni e progetti in ambito Data Science, focalizzata su Open Data Analytics, Spatial Intelligence e piattaforme di Decision Support System, per i settori Multi-utilities e Government.L’operazione - si legge in una nota - prevede lda parte di Almawave del 100% del capitale sociale di SisTer a fronte di una valorizzazione complessiva di 3,8 milioni di euro, di cuia cui si somma la posizione finanziaria netta positiva attesa per 1,7 milioni di euro, fatti salvi i consueti aggiustamenti prezzo post-closing in funzione della posizione finanziaria netta effettiva di SisTer alla data del closing.L’esecuzione dell’operazione resta subordinata al verificarsi di condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo, ivi incluso l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (normativa golden power).L’operazione verrà finanziata interamente mediante il ricorso a risorse proprie di Almawave.Gli attuali key employees di SisTer saranno confermati nelle proprie posizioni e focalizzati in modo ancor più significativo al raggiungimento del piano di sviluppo definito, in Italia e all’estero, potendo contare su tutte le sinergie intercompany funzionali ad accelerare ulteriormente il percorso di crescita, grazie ad una integrazione operativa che supporterà tutte le attività.Almawave è stata assistita per gli aspetti legali dell’operazione dallo Studio legale Gianni & Origoni.SisTer è stata assistita dallo Studio Dreucci commercialisti e revisori contabili.