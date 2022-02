Datrix, soluzioni AI per accelerare erogazione del credito di Sella

Datrix

(Teleborsa) -, società di credito al consumo del gruppo Sella, ha stretto unapergrazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la gestione della documentazione richiesta., quotato su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo di soluzioni di Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning, fornirà infatti tecnologie innovative che automatizzano la lettura e l'analisi dei documenti forniti dai clienti necessari a ottenere i finanziamenti, migliorando il processo di onboarding e riducendo i tempi per completare l'operazione di erogazione.In particolare, Sella Personal Credit ha scelto ladel gruppo Datrix e integrata nel sistema informativo di OCS. Questa tecnologia, oltre alla lettura automatizzata dei documenti (testi, immagini, video, messaggi audio), permette di convertirli e organizzarli in dati fruibili dal sistema, nonché di integrarli con ulteriori contenuti provenienti da fonti esterne. "L', ottimizzando i sistemi, generando produttività ed efficienza", ha commentato Mauro Arte, direttore generale di Datrix.