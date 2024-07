Banca Patrimoni Sella & C., nuova sede ad Arezzo. Sale a 28 il totale in Italia

(Teleborsa) -, la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha. Si tratta di un ulteriore rafforzamento in Toscana, dove la banca è già operativa a Firenze, e rientra nella strategia di espansione sul territorio italiano, portando a 28 il numero complessivo delle sedi.Nei nuovi uffici, operano come professionisti di riferimento, private banker con oltre trent'anni di attività sul territorio aretino e una forte specializzazione nel segmento private dai primi anni Duemila.“L'inaugurazione della prima sede ad Arezzo conferma la nostra determinazione a operare in stretta sinergia con il territorio toscano, offrendo un servizio di qualità e personalizzato - ha dichiarato l'- Il nostro impegno si basa sui valori fondamentali di vicinanza, fiducia, conoscenza e sviluppo di relazioni solide con le famiglie, le imprese e l'intera comunità".