Virgin Galactic vola in borsa dopo perdita minore del previsto

Virgin Galactic

Virgin Galactic Hldgs

(Teleborsa) -, la compagnia spaziale creata dal magnate Richard Branson, ha registrato risultati finanziari migliori delle attese nel quarto trimestre e nell'intero anno terminato il 31 dicembre 2021. Laè rimasta solida, con liquidità, mezzi equivalenti e titoli negoziabili di circa 931 milioni di dollari, rispetto ai 679 milioni di dollari della fine dell'anno precedente. Laè stata di 80,8 milioni di dollari, o 31 centesimi per azione, per i tre mesi al 31 dicembre, rispetto a una perdita di 104,12 milioni di dollari, o 44 centesimi per azione, un anno fa. Il dato è migliore rispetto alla perdita attesa di 35 centesimi per azione (secondo i dati Refinitiv) ed è stato raggiunto grazie ae al r"Rimaniamo sulla buona strada e nei tempi previsti per completare il nostro programma di miglioramento e", ha affermatodelegato di Virgin Galactic. "Abbiamo raggiunto molti traguardi importanti nel 2021, che hanno gettato le basi essenziali per iniziare le operazioni commerciali su larga scala - ha aggiunto - Nelle ultime settimane abbiamo aperto le vendite al pubblico".La trimestrale migliore delle attese mette le ali al titolo della società statunitense. È infatti ottima la performance dia Wall Street, dove si attesta a 8,815 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 9,24 e successiva a 10,27. Supporto a 8,21.