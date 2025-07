Stellantis in rosso dopo dati preliminari semestre

Stellantis

FTSE MIB

casa automobilistica

Stellantis

(Teleborsa) - Seduta negativa per, che registra un calo dell'1,39%in Borsa, dopo la diffusione dei risultati preliminari del primo semestre, che evidenziano un calo del fatturato e la chiusura del periodo in perdita. Il Gruppo stima un fatturato totale di 74,3 miliardi di euro, a fronte degli 85 miliardi di un anno prima, ed una perdita netta da 2,3 miliardi di euro. Per il solo secondo trimestre, le consegne sono calate del 6%rispetto all'anno prima.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend del titolo dellarispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,657 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,904. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,511.