Industrie Chimiche Forestali ha avviato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato l’, a decorrere, in forza dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 18 febbraio 2022.Le finalità del programma sono di consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società; e di intervenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.Le azioni potranno essere acquistate in una o più soluzioni, sino a(proprie), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data dell’operazione. Si precisa che la Società non si avvarrà dell’utilizzo di strumenti derivati. Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvatoe nel limite dell’esborso massimo complessivo di 8.000.000,00 euro.Gli atti di disposizione di azioni proprie potranno avvenire al prezzo, o comunque secondo criteri e condizioni gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all’operazione e al migliore interesse della Società.Gli acquisti potranno essere effettuati (anche in modalità revolving), comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese" ovvero “Buy-Back predeterminati”), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare.Le disposizioni possono essere effettuate, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate o comunque in portafoglio della società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli).In attuazione alla delibera assunta, glidi azioni proprie potranno essere effettuati. La disposizione di azioni proprie ai sensi del piano non è invece soggetta a limiti temporali.Per la realizzazione, nel rispetto dei parametri fissati, del suddetto piano di acquisto e alienazione di azioni proprie è prevista la nomina di un intermediario incaricato.Oggi in Borsa, protagonistatra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,07%.