CNH Industrial

(Teleborsa) -ha elevato il rating del debito senior non garantitoN.V.CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Finance Europe S.A., CNH Industrial Capital Australia Pty. Limited e CNH Industrial Capital Canada Ltd da Baa3 a Baa2. L'outlook è stabile.Lo annuncia la stessacon una nota aggiungendo che il miglioramento del rating è avvenuto in data 25 febbraio 2022.