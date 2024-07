Pirelli, Fitch migliora rating a "BBB" con outlook stabile

Pirelli

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha migliorato il Long-Term Issuer Default Rating () di, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, a "" da BBB-" L'L'upgrade riflette ladi Pirelli e il(FCF) che consente di ridurre la leva finanziaria in linea con i parametri richiesti dalla nuova valutazione. L'agenzia di rtaing si aspetta che le vendite di pneumatici di alto valore rimangano resilienti e sostengano la redditività, aiutate da prezzi delle materie prime più stabili nonostante le fluttuazioni della domanda di veicoli elettrici.Il rating e l'outlook stabile di Pirelli beneficiano della posizione di leader nel settore degli pneumatici premium per auto, della competenza nei prodotti ad alte prestazioni, di un'attività stabile nell'aftermarket e di un marchio forte. Sebbene Pirelli siarispetto ai concorrenti, i suoi vantaggi tecnologici e la focalizzazione su mercati meno ciclici mitigano questi inconvenienti, si legge in una nota.