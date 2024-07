EQT, S&P assegna il rating "A-" con outlook stabile

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale alternativo svedese con assets under management (AUM) di 242 miliardi di euro e fee-paying AUM (FPAUM) di 132 miliardi di euro, al 31 marzo 2024, nei settori del private equity, delle infrastrutture, e segmenti immobiliari che coprono tutte le fasi di sviluppo del business.L'agenzia di rating scrive checonsentono a EQT di mantenere parametri di redditività stabili che si confrontano favorevolmente con altri gestori patrimoniali alternativi con profili AUM simili. Tuttavia, il profilo commerciale di EQT è più concentrato rispetto ad altri operatori che offrono una gamma di prodotti più ampia, comprese in particolare le strategie creditizie.L', abbinate a un profilo di leva finanziaria conservativo, si traducono in un debito rettificato minimo rispetto all'EBITDA, e la politica finanziaria di EQT tende a supportare parametri di leva bassa e un approccio prudente alle fusioni e acquisizioni.L'incorpora la visione secondo cui EQT continuerà a vedere una forte raccolta fondi all'interno dei suoi fondi flagship e svolgerà un ruolo predominante nei settori in cui opera, mantenendo i parametri di leva finanziaria a livelli minimi inferiori a 1x.