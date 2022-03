4AIM SICAF, Cda approva progetto bilancio 2021: utile netto a 4 milioni di euro

4AIM SICAF

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, prima SICAF focalizzata su investimenti in societa` quotate e quotande su Euronext Growth Milan, haredatto secondo il Regolamento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015.Complessivamente, il Risultato della gestione Investimenti, interamente imputabile al Comparto 1 MTF, risulta positivo per 6.499.318 di euro, per effetto delle plusvalenze latenti su titoli in portafoglio per 2.303.461 di euro, utili da realizzo per 4.054.893 di euro e dividendi/interessi per 140.964 di euro. La Societa` ha conseguito une, grazie a tale risultato, e` in grado di coprire ampiamente buona parte delle perdite conseguite dall'avvio delle attivita`."Un Utile Netto di 4 milioni di euro e tutti i principali indicatori in sensibile aumento con un incremento del NAV del Comparto 1 di oltre il 20% credo rappresentino al meglio l'andamento del nostro portafoglio in questo esercizio di cui siamo molto soddisfatti – ha dichiarato–. Fatto rilevante anche il NAV per azione sia del Comparto 1 che del Comparto 2, significativamente a premio rispetto agli attuali corsi di Borsa". I valori NAV al 31 dicembre del Comparto 1 MTF e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 490,18 euro e 446,11 per azione.è un "Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio" (OICR), autorizzato da Banca d'Italia e costituito su iniziativa del, al fine di favorire un punto di incontro tra investitori professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. 4AIM SICAF ha una struttura multi-comparto costituita da Comparto 1 MTF e Comparto 2Crowdfunding. L'attività delsi focalizza su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. Target di investimento sono PMI,prioritariamente italiane, ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato. L'attività delsi concentra sull'acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari (ad esclusione di obbligazioni e titoli di debito) offerti tramite piattaforme di crowdfunding con sede nell’Unione Europea, di società operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell'Unione Europea con particolare attenzione a settori con alti potenziali di crescita.