Summers: prossima recessione sarà probabilmente causata dalla FED

(Teleborsa) - L'ex segretario al Tesoro degli Stati Unitiè tornato a, definita fin dall'anno scorso troppo compiacente nei confronti dei mercati finanziari e in ritardo nell'opera di normalizzazione della politica monetaria. La", ha detto Summers. "La difficoltà di ottenere un atterraggio morbido in cui abbiamo sia abbassato l'inflazione che evitato la recessione è stata sempre molto difficile - ha affermato in un'intervista a Bloomberg Television - Con il petrolio a 110 dollari al barile è molto più difficile."Uno dei motivi per cui è costoso- ha spiegato - Non credo che la FED abbia alcuna alternativa ora se non quella di organizzare una forte risposta all'inflazione in un momento in cui siamo sull'orlo di una spirale di aumento dell'inflazione".