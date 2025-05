Il tallone di Achille

. Il loro aumento sempre più veloce, in particolare in America e in Giappone, è il maggiore fattore di rischio per le borse e, in prospettiva, per le economie. Il nervosismo dei mercati è molto diffuso. Proviamo a fare alcune considerazioni su questo tema.Prendiamo prima di tutto le. La cosa che si nota subito, se lo contestualizziamo negli ultimi tre anni, è che il rialzo non è abnorme se non in Giappone. In America, partendo dal settembre 2022, il Treasury decennale ha oscillato in una fascia compresa tra il 3.5 e il 5 per cento e si trova ora al 4.60. Le oscillazioni sono state regolari.. Michael Kantrowitz ha censito otto narrazioni susseguitesi l'una all'altra tra il 2022 e oggi. Recessione, Higher for Longer (tassi alti che si prolungano), Soft Landing, Higher for Longer, Recessione, Higher for Longer, di nuovo paure di recessione e di nuovo Higher for Longer. L'economia, nel frattempo, ha continuato a crescere in modo robusto e molto regolare, con un rallentamento solo nel primo trimestre di quest'anno che probabilmente verrà rivisto verso l'alto. Anche l'inflazione, pur restando sopra il due per cento, si è mantenuta sostanzialmente costante, assorbendo perfino, stando ai primi dati, gli aumenti dei dazi. Molto nervosismo per nulla, si direbbe.Sempre in questi tre anni, nei momenti in cui il Treasury decennale è stato sul livello attuale di 4.60,. Nel frattempo, come abbiamo visto, l'economia è cresciuta e gli utili sono migliorati. Anche qui, se ci si limita alla fotografia, non c'è niente di drammatico.