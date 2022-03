CDP, Fitch conferma i rating. Outlook stabile

Eni

(Teleborsa) - Fitch Ratings hadi Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP), rispettivamente BBB e F2. L'. Sia i rating sia l'outlook sono in linea con quelli della Repubblica italiana. Le- come la compagnia petrolifera, le società di rete gas ed elettricae la società di pagamento SIA/- sostengono la redditività e la stabilità dei ricavi di CDP, sottolinea Fitch. I circa 1,4 miliardi di euro di dividendi medi annui negli ultimi cinque anni corrispondono alle commissioni di Poste Italiane per la distribuzione dei prodotti di CDP.