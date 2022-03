Ucraina, borsa Mosca resta chiusa per quinta seduta consecutiva

(Teleborsa) - La borsa di Mosca resta chiusa anche oggi, 4 marzo, per il quinto giorno consecutivo. Lo ha annunciato la. Si tratta di un record nella storia del Paese.A inizio settimana, laaveva parlato di condizioni per l'economia russa "cambiate radicalmente" ammettendo che le nuove sanzioni occidentali "hanno comportato un notevole aumento del tasso di cambio del rublo e limitato le opportunità per la Russia di utilizzare le sue riserve di oro e valuta estera".Intanto gli investitori monitorano gli sviluppi della guerra in Ucraina: è di poche ore fa la notizia dell' attacco delle forze armate russe alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia.