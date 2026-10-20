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Borsa chiusa a Mumbai
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(Teleborsa) - Oggi, 20 ottobre, a Mumbai le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa del Dussehra.
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