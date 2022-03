Dick's Sporting Goods in rally grazie a trimestre sopra attese

Dicks Sporting Goods

S&P-500

Dicks Sporting Goods

indice del basket statunitense

Dicks Sporting Goods

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,51%.A dare linfa al titolo sono i risultati del quarto trimestre superiori alle attese degli analisti annunciati dal retailer d'abbigliamento. Nei tre mesi, isono aumentati a 3,352 miliardi di dollari dai 3,125 miliardi dello stesso periodo di un anno prima e contro i 3,303 miliardi del consensus. L'si è attestato a 3,64 dollari superiore ai 3,47 dollari stimati dal mercato).Lesono cresciute del 5,9% contro il +4,3% del consensus.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,01%, rispetto a -4,25% dell').Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 100,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 108,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 96,14.