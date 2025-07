Wall Street poco mossa mentre investitori digeriscono dati macro e trimestrali

PepsiCo

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano ada parte di grandi multinazionali.Il numero di persone che hanno presentatoper la prima volta ha registrato un calo nell'ultima settimana, a dimostrazione di un mercato del lavoro solido negli Stati Uniti. Lenegli Stati Uniti sono cresciute più del previsto a giugno, riprendendosi da due mesi di calo, grazie anche a un aumento degli acquisti di veicoli: sono aumentate dello 0,6% su base mensile, invertendo il calo dello 0,9% registrato a maggio, secondo i dati del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, contro un aumento atteso dello 0,1%.Tra chi ha rilasciato iprevede un calo più contenuto dell'utile annuale dopo un secondo trimestre sopra le attese, mentreha registrato ricavi e utili in crescita in linea con attese nel secondo trimestre.rilascerà la trimestrale dopo la chiusura dei mercati.Sul fronte dei, in un'intervista di ieri Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono molto vicini alla conclusione di un accordo commerciale con l'e che un accordo potrebbe essere raggiunto con l'Inoltre, ha negato di avere intenzione di licenziare il presidente della Federal Reserve. "Non escludo nulla, ma è altamente improbabile - ha detto il presidente americano ai giornalisti - A meno che non debba andarsene per frode", ha aggiunto, riferendosi agli elevati costi di ristrutturazione della storica sede della Federal Reserve a Washington.Guardando aidi Wall Street, ilsale dello 0,29% a 44.384 punti, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.267 punti. Pressoché invariato il(+0,05%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(+0,02%).