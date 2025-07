Goldman Sachs, utile secondo trimestre sale a 3,7 miliardi di dollari con trading azionario record

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha registrato undi 14,58 miliardi di dollari (+15% rispetto a un anno fa e sopra le attese degli analisti) e undi 3,72 miliardi di dollari (+22%) per ildel 2025. L'utile per azione ordinaria (EPS) è stato di 10,91 dollari (vs attese per 9,53 dollari), rispetto agli 8,62 dollari del secondo trimestre del 2024 e ai 14,12 dollari del primo trimestre del 2025. Il ROE è stato del 12,8% per il secondo trimestre, mentre il valore contabile per azione ordinaria è aumentato dell'1,6%, raggiungendo i 349,74 dollari."I nostri solidi risultati trimestrali riflettono i, le nostre posizioni di franchising differenziate e il talento e l'impegno del nostro personale - ha commentato il- In questo momento, l'economia e i mercati stanno generalmente rispondendo positivamente all'evoluzione del contesto politico. Tuttavia, poiché gli sviluppi raramente si sviluppano in modo lineare, rimaniamo molto concentrati sulla gestione del rischio. Date le decisioni strategiche e gli investimenti che abbiamo effettuato, continuiamo a credere che la società sia ben posizionata per ottenere risultati per i nostri azionisti".I ricavi netti della divisionesono stati pari a 10,12 miliardi di dollari per il secondo trimestre del 2025, in aumento del 24% rispetto al secondo trimestre del 2024 e del 5% rispetto al primo trimestre del 2025.Scendendo nei dettagli, lesono state pari a 2,19 miliardi di dollari, in aumento del 26% rispetto al secondo trimestre del 2024, grazie a ricavi netti significativamente maggiori nell'Advisory, che riflettono la solidità delle Americhe e dell'area EMEA. I ricavi netti dell'attività di sottoscrizione di titoli di debito sono stati leggermente inferiori, a causa di una diminuzione dell'attività di leveraged finance, mentre i ricavi netti dell'attività di sottoscrizione di titoli azionari sono rimasti sostanzialmente invariati.I ricavi netti nel settore Fixed Income, Currency and Commodities () sono stati di 3,47 miliardi di dollari, in aumento del 9%.I ricavi netti nell'sono stati di 4,30 miliardi di dollari, in aumento del 36% rispetto al secondo trimestre del 2024 a un valore record nella storia della banca, grazie a ricavi netti significativamente maggiori nell'intermediazione azionaria (trainata sia da prodotti cash che derivati) e nel finanziamento azionario (principalmente trainato dal finanziamento di portafoglio).L'è stato di 384 milioni di dollari per il secondo trimestre del 2025, rispetto ai 282 milioni di dollari del secondo trimestre del 2024 e ai 287 milioni di dollari del primo trimestre del 2025.