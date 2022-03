Prima Industrie torna in utile nel 2021. Spin-off di Prima Additive

Prima Industrie

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021. Ilè stato di 407,6 milioni di euro (+22,4% e +23,8% a cambi costanti), l'a 35,7 milioni di euro, pari all'8,8% dei ricavi (rispetto a 28,4 milioni di euro) e ila 8 milioni di euro (rispetto a -7,4 milioni di euro). Al 31 dicembre 2021 l'del gruppo è pari a 68,4 milioni di euro, in miglioramento di 27,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020."L'annoè iniziato con una, supportata dal portafoglio ordini di macchine a fine febbraio pari a 249,2 milioni di euro e dai ricavi di after-sale derivanti dall'importante parco macchine installato - ha commentato il- Il contesto è tuttavia al momento segnato dall'incertezza legata a fattori esterni, quali le tensioni geopolitiche internazionali, e in particolare la crisi Russia-Ucraina, lo shortage ed il costo crescente di energia e componenti, dalla cui evoluzione dipenderà l'impatto sullo scenario economico internazionale e sui mercati di riferimento del gruppo".Per quanto riguarda la, il gruppo ha una filiale locale di vendita e after sale. I ricavi realizzati in tale area rappresentano il 3,8% dei ricavi consolidati 2021 e l'esposizione finanziaria viene descritta come "trascurabile". Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unper azione, pur in presenza di un risultato netto di esercizio della capogruppo negativo e facendo ricorso alla distribuzione di riserve."Il progetto dipermette di concentrare tutte le risorse dedicate alla tecnologia di additive manufacturing in un'unica società e di gestirla in maniera più efficiente creando maggior valore", ha spiegato Carbonato. Il CdA ha deliberato di sottoscrivere, mediante conferimento della business unit Prima Additive, l'aumento di capitale da deliberarsi da parte della società collegata 3D-NT srl. Alla luce di ciò Prima Industrie assumerà il controllo di tale società ed i relativi effetti contabili non saranno significativi per il gruppo. L'operazione è collegata ad unin tale società per contribuire ai piani di sviluppo del business legato all'additive manufacturing.