dl fiscale, torna il ravvedimento speciale per il concordato biennale

(Teleborsa) - Torna in campo l'istituto delper chi aderisce al. E' quanto prevede un emendamento alin discussione alla Camera, firmato dal presidente della Commissione Finanze Marco Osnato.che aderiscono al concordato preventivo biennale, per gli anni d'imposta 2025 e 2026, - recita il testo - "possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo,delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive".La reintroduzione del ravvedimento era stata raccomandata dalla Commissione, in vista del decreto correttivo sul concordato, manella formulazione votata a inizio giugno.approvata con un emendamento a prima firma Giulio Centemero, riguarda i, cioè gli stranieri facoltosi che prendono la residenza fiscale in Italia. Il provvedimento prevede la, con un'Irpef dimezzata e un forfait sui redditi esteri, a fronte di un impegno a investire 100mila euro in società quotate, o nei PIR, BTP, start-up innovative ed altre donazioni. I beneficiari dovranno mantenere la residenza in Italia per almeno quattro anni.