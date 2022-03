El.En., per Intermonte è Outperform grazie a guidance positiva

Intermonte

El.En.

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, portandolo a(da 17,80 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 . "Ribadiamo la nostra opinione positiva sul titolo dopo una serie di, che hanno ampiamente superato la guidance dell'azienda, e alla luce delle aspettative ottimistiche per il 2022", sottolineano gli analisti.Laè alimentata da una buona visibilità fornita da forti volumi di ordini, dalla crescita robusta prevista nelle attività mediche negli Stati Uniti e in Europa con una rapida ripresa delle vendite chirurgiche, vendite industriali sostenute da un buon slancio in Europa e dalla posizione di leadership nel proprio segmento in Cina. L'. "Le condizioni ancora difficili della catena di approvvigionamento e l'aumento dei costi limitano la visibilità sul lato dei costi e la crescita dei volumi sarà accompagnata dall'attuazione graduale di aumenti dei prezzi per tutto il 2022 per contrastare ulteriormente l'inflazione dei costi", sottolinea Intermonte.Gli analisti si aspettano che la società chiuda il 2022 conper 634 milioni di euro, undi 89 milioni di euro e undi 51 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 686 milioni di euro, 97 milioni di euro e 57 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore miglioramento nel 2024 a ricavi per 738 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 103 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 61 milioni di euro.