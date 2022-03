Elica avvia programma di acquisto azioni proprie

Elica

(Teleborsa) -ha reso noto che a partire, daràautorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.In esecuzione della predetta delibera assembleare, a partire dal 21 marzo 2022 e sino al 21 settembre 2022, verrà avviata una prima parte del Piano di Buyback, per unacquistabili (pari a circa lo 0,5% del capitale sociale sottoscritto e versato).Il Piano di Buyback persegue le seguenti finalità:a) dare esecuzione ai possibili futuri piani di incentivazione azionaria che potranno essere autorizzati a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o sue controllate, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari;b) concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle società controllate, che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita di azioni;c) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposizioni vigenti (ivi incluse le finalità contemplate nella prassi di mercato), direttamente o tramite intermediari autorizzati, con l’obiettivo di contenere movimenti anomali della quotazione delle azioni della Società e/o per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi;d) realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimento delle linee strategiche della Società (ad es. utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di titoli, per l’acquisto di partecipazioni o in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni;e) utilizzare le azioni proprie per operazioni quali la vendita, il conferimento, l’assegnazione, la permuta o altro atto di disposizione nel contesto di accordi con partners strategici, ovvero al servizio di eventuali operazioni di finanza straordinaria (es. prestiti convertibili);f) utilizzare le azioni proprie come garanzia per finanziamenti.Per l’attuazione della prima parte del Piano di Buyback, Elica ha deliberato di conferire incarico a Intermonte SIM in qualità di intermediario specializzato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente definiti, nonché della normativa applicabile e della predetta delibera assembleare.Nel frattempo, sul listino milanese,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 3,145 euro.